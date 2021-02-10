Vivo X100s - философия Xiaomi 13T - плоский 1.5К экран и топовый процессор за копейки

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Дешевый флагман

По информации инсайдеров, компания Vivo работает над смартфоном Vivo X100s с плоским экраном для китайского рынка. Ожидается, что он дебютирует во втором квартале 2024 года.

По данным Digital Chat Station, Vivo X100s получит 6,78-дюймовый плоский OLED-экран от BOE с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1.5K.

Также смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300, уже используемым в обычной модели Vivo X100. Ожидается батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки.

В фотомодуле разместят основную 50-мегапиксельную камеру Sony IMX920 с OIS, а также ультраширокоугольную 50 мп Samsung JN1 и перископическую камеру OV64B на 64 мп. Его дебют следует ожидать во втором квартале 2024 года.

Источник - didgital chat station