Vivo X80: все, что нужно знать о смартфоне за пару дней до анонса

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На следующей неделе Vivo устроит анонс флагманской линейки X80. До сегодняшнего дня инсайдеры уделили максимум внимания Vivo X80 Pro, а базовая версия серии оставалась в тени. И вот теперь сетевые источники исправили несправедливость и раскрыли подробности о Vivo X80.

Сообщается, что Vivo X80 обладает 6,78-дюймовым AMOLED‑экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, дисплейным сканером отпечатков пальцев, чипсетом Dimensity 9000 в связке с 12 Гб оперативной памяти LPDDR5.

Смартфон укомплектовали 256/512 Гб встроенной памяти UFS 3.1, селфи-камерой на 32 Мп и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой. Работать Vivo X80 будет под управлением Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean.

В отличие от «прошки», камера тут будет поскромнее. Предложат три датчика, где главный на 50-мегапикселей со светосилой f/1.75. Дополнит его ультраширик на 12 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением. Одной из заметных особенностей станет фирменный чип обработки изображений Vivo V1+. Напомним, что премьера Vivo X80 состоится 25 апреля.

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Источник: gsmarena