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  • Vivo Y100i с 12/512 ГБ памяти будет стоить всего $220 и появится в конце ноября

Vivo Y100i с 12/512 ГБ памяти будет стоить всего $220 и появится в конце ноября

17.11.2023 79 0

Характеристик пока маловато

Vivo анонсировала недорогой смартфон Vivo Y100i, который появится на прилавках 28 ноября. Бюджетный телефон имеет 12 ГБ оперативной памяти и претендует на звание доступной модели с памятью на 512 ГБ по цене всего 1599 юаней (~$220). Он дешевле недавно выпущенной модели OPPO A2 512 ГБ на 200 юаней (~$28).

 

Vivo Y100i


Vivo Y100i напоминает другой смартфон линейки, Vivo Y100, благодаря двойной задней камере. Однако дизайн несколько изменился: 3D-стекло, изогнутое по бокам, исчезло – все грани теперь плоские. Рендеры подтверждают два цвета: голубой и розовый.


Данных о характеристиках Vivo Y100i практически нет, но они, скорее всего, появятся ближе к запуску. Судя по последним анонсам Vivo, информации будет достаточно.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 17.11.2023
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Vivo Y100i с 12/512 ГБ памяти будет стоить всего $220 и появится в конце ноября