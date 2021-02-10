Vivo Y200 появился в Google Play Console вместе с качественным рендером

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Еще один симпатичный смартфон Vivo

В Google Play Console появился смартфон Vivo Y200 с номером V2307. Дизайн в базе отличается от предыдущих утечек – камеры кажутся несколько больше, также теперь известен один из цветов. На задней панели установлена двойная камера, работающая в сочетании со светодиодной подсветкой Ring Aura. Задняя панель изогнута по краям, как и экран.



Характеристики Vivo Y200 были раскрыты ранее, новая информация подтверждает процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Известно, по крайней мере, о 8 ГБ оперативной памяти, но это, скорее всего, не единственная возможная конфигурация. Также не следует брать в расчет указанную ОС Android 11. Ожидается, что Vivo Y200 будет запущен с FuntouchOS 13 на основе ОС Android 13.



Также смартфон получит 6,67” дисплей AMOLED, 64 МП основную камеру с оптической стабилизацией. Другие характеристики включают аккумулятор на 4800 мАч, быструю зарядку на 44 Вт и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Источник: Gizmochina