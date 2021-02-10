Функция обнаружения падения на Apple Watch помогла туристу выжить после серьезной травмы

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Технологии спасают жизнь

Недавно функция обнаружения падения спасла жизнь Майку Менанду после серьезной травмы. Менанд гулял по национальной зоне отдыха на реке Чаттахучи со своими двумя собаками, когда собаки заметили койота вдали. "Они испугались, сбили меня с ног и утащили с тропы", - рассказал Менанд, объясняя, что именно включило функцию обнаружения падения на его часах.

Как только Apple Watch обнаруживает падение, он показывает предупреждение на экране, чтобы отключить нужное нажать кнопку "Я в порядке". Однако, если Apple Watch не зафиксирует ни одного движения в течение минуты, он автоматически позвонит в службу экстренной помощи.

Менанд серьезно пострадал от падения. "Я даже не мог дотянуться до телефона, потому что мой телефон был в кармане, на котором я лежал", - рассказал путешественник. "Неизвестно, сколько бы я там еще пролежал", - добавил он.

После инцидента путешественник написал письмо с благодарностью генеральному директору Apple Тиму Куку.

Источник: phonearena