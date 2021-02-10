Вышла новая версия GPT-4 от OpenAI - теперь с картинками и гораздо умнее

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Новая версия "искусственного интеллекта" стала еще немного умнее

OpenAI, создатель ChatGPT и других популярных искусственных интеллектов, объявил о выпуске своей последней модели искусственного интеллекта GPT-4. Компания утверждает, что новая модель искусственного интеллекта является важной вехой в ее исследованиях глубокого обучения и может превзойти людей во многих сферах. OpenAI утверждает, что GPT-4 демонстрирует «производительность человеческого уровня по разным профессиональным и академическим тестам».

Новая версия показала очень выдающиеся результаты в адвокатских и математических экзаменах, его оценки входят в 10 процентов лучших оценок за все время прохождения экзаменов. А вот что касается экзаменов по языку и творчеству, здесь результаты еще очень низкие.

Из этого можно заключить, что он очень умело оперирует цифрами и фактическими данными, но творчеству, которое и определяет уровень интеллекта, у него пока мало чтобы называть его полноценным искусственным интеллектом. Также нововведением стало и то, что теперь он воспринимает не только текст, но и изображение, но ответ все равно остается чисто текстовым. Этот функционал пока находится в тестовом режиме и доступен тем, кто приобрел платную подписку.

Интересным экспериментом во время презентации стала задача из сферы юриспруденции. Грег Брокман создал чат GPT-4 для анализа 16 страниц налогового кодекса США, чтобы получить стандартные вычеты для пары, Алисы и Боба с определенными финансовыми обстоятельствами. Модель OpenAI ответила правильно и объяснила все вычисления.

Хотя GPT-4 является поразительным достижением, его разработка вызывает беспокойство по поводу отсутствия прозрачности и потенциальных последствий таких крупномасштабных моделей, как GPT-4.

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Источник: gizmochina