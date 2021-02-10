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Владелец Honda? Вы можете сделать Apple CarPlay беспроводным! Однако не все так просто

31.01.2024 87 0

БЕСПЛАТНЫЙ CARPLAY ЗА $112

Компания Honda анонсировала возможность апгрейда к беспроводному Apple CarPlay для более чем 600 000 владельцев моделей Accord 2018-2022 годов в США.

Однако "бесплатного сыра" не будет – за обновление придется заплатить рекомендованную производителем цену $112 плюс стоимость работ у дилера.

Владелец Honda? Вы можете сделать Apple CarPlay беспроводным! Однако не все так просто – фото 1

По словам вице-президента Honda Джея Джозефа, цель компании - "повысить ценность уже находящихся в эксплуатации автомобилей Honda", ведь по современным Accord приходится выкладывать не менее $25 000. Поэтому $112 - это копейки по сравнению со стоимостью авто или его обслуживания.

С беспроводным CarPlay вождение станет еще более удобным. Никаких неловких проводов, возможность быстро менять устройства, свободное расположение iPhone в салоне.

Владелец Honda? Вы можете сделать Apple CarPlay беспроводным! Однако не все так просто – фото 2

А вы бы добавили в свой автомобиль Android Auto или Apple CarPlay, если бы вам предложили это сделать в автомобиль без него скажем за 1000$? Ждем ответа в комментариях

Источник - honda

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 31.01.2024
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Владелец Honda? Вы можете сделать Apple CarPlay беспроводным! Однако не все так просто