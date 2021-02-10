Владельцы Redmi Pad уже могут установить MIUI 14 на свои планшеты.

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MIUI 14﻿ пришла на планшеты бренда Redmi за пределами Китая

Планшет Xiaomi Redmi Pad очень популярен в нашей стране. Он имеет хорошее соотношение черт к цене. Большинству пользователей с головой хватит мощности, чтобы потреблять контент и даже играть в требовательные видеоигры.

Планшет имеет 10,6-дюймовый IPS дисплей, вместительный аккумулятор на 8000 мАч и энергоэффективный процессор Helio G99. Автономность устройства на очень высоком уровне и планшет даже в долгом путешествии не оставит вас без развлечений. Из коробки на устройство установлено MIUI 13 на базе Android 12, и эта прошивка станет первым крупным обновлением для планшета.

Новая версия фирменной оболочки предназначена для европейского региона и называется V14.0.2.0.TLYEUXM. Она основана на последней доступной 13 версии зеленого робота. MIUI 14 обещает изменения в интерфейсе и лаунчере, лучшую оптимизацию системы и работы с памятью, а также новые обновления безопасности.

Загрузить прошивку можно по этой ссылке с проверенного сайта. Это Fastboot версия, которая устанавливается непосредственно из меню смартфона и не требует от вас каких-либо специальных навыков.

Устанавливайте новую версию ПО и делитесь своими впечатлениями от нее в комментариях, приятном использовании.

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Источник: mifirmware