Владельцы Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch4 Classic радуйтесь! Samsung выпустила обновление с разными новыми фишками

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Вот и получили обновления Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Samsung анонсировала One UI 5 Watch еще в начале мая, а затем примерно через неделю Google официально представила платформу Wear OS 4. Последние Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic от Samsung были выпущены в прошлом месяце со встроенной ОС Wear OS 4 и One UI 5 Watch, а корейская компания готовит обновление нового программного обеспечения для своих предыдущих устройств.

Сегодня настало время для обновления Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Обновление уже доступно в США, с новым номером сборки R870XXU1HWH3 для Watch4 и R890XXU1HWH3 для Watch4 Classic.

Журнал изменений огромен, но мы упомянем лишь некоторые важные моменты, главной из которых является возможность перенести ваши часы на новый телефон без сброса настроек, или со сбросом и надлежащим восстановлением данных, формулировка непонятна, но в любом случае это гораздо лучше ситуация, чем та, которая была раньше.

Также были добавлены дополнительные средства управления звонками: можно регулировать громкость звонков, выключать звук и нажимать кнопки на клавиатуре — все это с помощью часов. Bixby может читать ваши оповещения вслух, если к часам подключены наушники (но только если они установлены в качестве голосового помощника по умолчанию для часов), есть поддержка папок приложений, и вы можете управлять носимым устройством, не касаясь его, назначая действия такие жесты, как встряхивание запястья, сжатие кулака или сжатие пальцев.

Вы можете проверить уровень заряда батареи своих часов, телефона и Galaxy Buds, а для Buds можно включать и выключать 360-градусное аудио с панели контроллера, а альбом или историю можно установить как циферблат. При включении экрана часов каждый раз переключается между элементами.

Samsung Health получил расширенный треккинг сна, возможность автоматической записи тренировок на велосипеде, создание индивидуальных упражнений, более точные результаты для пробежек на треке, а также может предоставлять персонализированные зоны пульса во время бега.

Как обычно, обновление, скорее всего, выходит поэтапно, а это значит, что может потребоваться некоторое время, прежде чем оно достигнет всех устройств.

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Источник: gsmarena



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