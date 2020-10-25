Водонепроницаемость iPhone 12 и iPhone 11 проверили на практике

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iPhone 12 и iPhone 11 прошли тест на водонепроницаемость

Стоит только компании заявить, что ее устройство водонепроницаемое, обязательно найдутся те, что захочет проверить это утверждение. Причем не только в обычной воде, но и в природном водоеме. Тест на водонепроницаемость iPhone 12 устроили авторы канала EverythingApplePro EAP. А чтобы новенькому смартфону не было одиноко, вместе с ним совершать заплывы будет и iPhone 11.

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На первом этапе оба устройства было решено погружать в воду на глубину 2-х метров. И они с честью справились с испытанием, сумев продержаться в воде полчаса без ущерба для своей работоспособности. После испытания экран, тачпад и микрофон продолжили работать исправно.

Было решено не останавливаться на достигнутом и iPhone 12 и iPhone 11 было решено погрузить в воду на глубину 5,49 метра. И этот тест смартфоны прошли на отлично. Но и на этом энтузиасты не успокоились. Воодушевленные итогами первых двух раундов, они решили провести более экстремальный тест, отправив смартфоны в заплыв на глубину 9,14 метров. И это испытание устройства выдержали с успехом, пережив погружение в воду в течение 21 минуты.

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Естественно, вряд ли можно рекомендовать проводить подобные испытания в обычной жизни. То, что смартфоны, прошедшие тест, продолжают функционировать, вовсе не означает, что стоит повторять подобные опыты. Отметим, что данный краш-тест подтверждает, что Apple серьезно относится к обеспечению гидроизоляции своих iPhone.

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Источник: youtube