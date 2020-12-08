Воры придумали как грабить грузовики со смартфонами и приставками PlayStation 5 на ходу

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Великобритания бандитская: грабеж фур с электроникой поставили на поток

В Великобритании орудует «чудная» банда грабителей, которая охотится не за деньгами или драгоценными украшениями, а исключительно за электроникой, косметикой и сигаретами. При этом ребята действуют не хуже героев боевиков и остросюжетных фильмов, грабя грузовики с товаром прямо на ходу.

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Издание The Times сообщает, что действует банда по одному сценарию. Во-первых, каким-то образом она узнает маршрут, по которому осуществляется перевозка товаров. Во-вторых, само ограбление происходит во время движения и банда орудует на автомобилях, которые окружают грузовики со всех сторон. Злоумышленники взбираются на капот автомобилей и затем посредством режущих инструментов вскрывают фуру. Вытаскивая «добычу», они передают ее соучастникам через автомобильный люк.

Сообщается, что в этом году было зафиксировано 27 случаев подобных ограблений. Грабителям удалось незаконным способом завладеть смартфонами, телевизорами, приставками Sony PlayStation 5, косметикой и сигаретами. Полиция обратилась с просьбой к транспортным компаниям перевозчикам, чтобы они меняли маршруты следования и как можно меньшее количество людей были посвящены в планы передвижения грузов.

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Источник: thesun