Вот почему Xiaomi меняет нейминг и отказывается от Mi

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Отказ от Mi компания объясняет желанием изменить восприятие бренда на глобальном рынке

Вот уже десять лет приставка Mi была неразрывно связана с Xiaomi. Она является логотипом компании и гордо красовалась на тыльной стороне гаджетов. Но все течет, все меняется. И Xiaomi решила, что пришло время для обновления. Она уходит от обозначения Mi в названиях своих продуктов.

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Сначала об этом маневре компании сообщили сетевые источники и вот теперь его подтвердила и сама Xiaomi. Она опубликовала официальное заявление по этому поводу:

«Начиная с 3 квартала 2021 года, серия продуктов Xiaomi «Mi» будет переименована в «Xiaomi». Это объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его устройств. Вступление в силу изменений может занять некоторое время, прежде чем начнет действовать во всех регионах.

С введением новой идентичности бренда, две отдельные серии продуктов будут располагаться под родительским брендом. Продукты Xiaomi — это вершина технологий и первоклассный опыт. Устройства Redmi приносят большие инновации по более доступной цене и ориентированы на молодежную аудиторию. Эта дифференциация также отражена в наших обновленных логотипах, где логотипы Xiaomi и Redmi находятся под логотипом родительского бренда.

Соглашение об именах серий продуктов - Xiaomi и Redmi - также со временем будет применяться к нашей экосистеме и продуктам Интернета вещей».

Это заявление не оставляет сомнений, что отныне материнская компания намерена выпускать устройства, в нейминге который будет присутствовать только название бренда Xiaomi без приставки Mi.

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Источник: gizmochina