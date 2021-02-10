Ценники на Xiaomi 11T и 11T Pro. Что-то неоправданно дорого
Последние подробности о характеристиках и стоимости Xiaomi 11T и 11T Pro
Если предположения верны, то 15 сентября состоится премьера серии XiaoMi 11T (без Mi, с учетом нового нейминга). Приближение анонса ощущается и по все увеличивающемуся объему слухов утек, касающихся новинок. Сегодня китайские источники вновь отличились тем, что назвали часть характеристик Xiaomi 11T и 11T Pro, а также, предположительно, показали его внешний вид.
Читать также: Не ждите Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 12. Компания прощается с брендом Mi
Судя по рендеру, изменений по части дизайна не произойдет. Есть вероятность, что инсайдер попросту взял изображение предшественника, чтобы сопроводить свой пост. Источник указывает на то, что Xiaomi 11T удостоится 120-герцового OLED‑дисплея, процессора Dimensity 1200 и многомодульной основной камеры, где ключевой датчик OmniVision OV64B на 64 Мп. Дополняет его ширик Sony IMX355 и телеобъектив.
Xiaomi 11T Pro интересен тем, что построен он должен быть на аппаратной платформе Snapdragon 888, предложит аккумулятор емкостью 5000 мАч и предложат быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Дисплей тут также будет OLED и частота его обновления составила 120 Гц.
От Xiaomi 11T и 11T Pro стоит ждать минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, стереодинамики, модуль NFC, разрешение дисплеев должно составить FullHD+, в базовой версии емкость батарейки должна быть не менее 4500 мАч и «прошка» может предложить поддержку беспроводной зарядки.
Читать также: Xiaomi приглашает на глобальный ивент. Анонс Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi Pad 5?
Уже и ценники назвали на новые смартфоны, и они способны разочаровать. Естественно, если столько в итоге и запросит компания за них. Так, в Европе за Xiaomi 11T могут просить $870 и $910 за версии с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти соответственно. Xiaomi 11T Pro получит аналогичные конфигурации, но ценники будут выше: $1040 и $1080.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал
Источники: mydrivers, gizmochina
Комментарии