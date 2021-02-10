Ценники на Xiaomi 11T и 11T Pro. Что-то неоправданно дорого

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Последние подробности о характеристиках и стоимости Xiaomi 11T и 11T Pro

Если предположения верны, то 15 сентября состоится премьера серии XiaoMi 11T (без Mi, с учетом нового нейминга). Приближение анонса ощущается и по все увеличивающемуся объему слухов утек, касающихся новинок. Сегодня китайские источники вновь отличились тем, что назвали часть характеристик Xiaomi 11T и 11T Pro, а также, предположительно, показали его внешний вид.

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Судя по рендеру, изменений по части дизайна не произойдет. Есть вероятность, что инсайдер попросту взял изображение предшественника, чтобы сопроводить свой пост. Источник указывает на то, что Xiaomi 11T удостоится 120-герцового OLED‑дисплея, процессора Dimensity 1200 и многомодульной основной камеры, где ключевой датчик OmniVision OV64B на 64 Мп. Дополняет его ширик Sony IMX355 и телеобъектив.

Xiaomi 11T Pro интересен тем, что построен он должен быть на аппаратной платформе Snapdragon 888, предложит аккумулятор емкостью 5000 мАч и предложат быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Дисплей тут также будет OLED и частота его обновления составила 120 Гц.

От Xiaomi 11T и 11T Pro стоит ждать минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, стереодинамики, модуль NFC, разрешение дисплеев должно составить FullHD+, в базовой версии емкость батарейки должна быть не менее 4500 мАч и «прошка» может предложить поддержку беспроводной зарядки.

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Уже и ценники назвали на новые смартфоны, и они способны разочаровать. Естественно, если столько в итоге и запросит компания за них. Так, в Европе за Xiaomi 11T могут просить $870 и $910 за версии с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти соответственно. Xiaomi 11T Pro получит аналогичные конфигурации, но ценники будут выше: $1040 и $1080.

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Источники: mydrivers, gizmochina