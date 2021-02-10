Вот так выглядит Realme UI 3.0

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Отличий Realme UI 3.0 от ColorOS 12 практически не будет

На этой неделе Google выпустила Android 12 и теперь ОЕМ-производители включились в гонку, кто первым выпустит фирменную оболочку на новой версии зеленого робота. В числе соискателей на звание первого и компания Realme. Она уже объявила о том, что 13 октября состоится презентация Realme UI 3.0 на базе Android 12 и первым новую прошивку должен получить realme GT 5G. Не так давно компания выкатила бета-версию оболочки Realme UI 3.0 для ряда своих устройств и сегодня в сеть слили скриншоты, демонстрирующие ее.

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Как и предполагалось, оболочка от Realme позаимствовала много черт от ColorOS 12. Например, виджеты и вовсе аналогичны тем, которые предложили в прошивке от материнской компании. Беглый взгляд говорит о том, что одним из самых заметных отличий Realme UI 3.0 и ColorOS 12 будут иконки, но этого явно недостаточно, чтобы говорить о какой-то самодостаточности интерфейса от Realme.

На данный момент компания активно тестирует китайскую версию Realme UI 3.0, но уже скоро должен выйти и ее глобальный вариант. Поговаривают, что Realme GT Neo 2 будет доступен за пределами Китая с уже предустановленной Realme UI 3.0 на базе Android 12. Ждем 13 октября, чтобы больше узнать о новой оболочке и тех устройствах, которые ее получат.

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Источник: gsmarena