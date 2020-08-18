Война продолжается: Apple и Epic Games обвиняют друг друга во всех грехах

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Apple и Epic Games решили судиться друг с другом.





Если вы пропустили, то совсем недавно произошел большой скандал, связанный с издателем суперпопулярной игры Fortnite, Epic Games. Об этом вы можете узнать из нашего материала. Сегодня мы узнали, что Apple решила прижать Epic Games еще ближе к стенке. Американский техногигант заявил, что аккаунты разработчиков, а вместе с этим и инструменты разработки для iOS и Mac, закроются 28 августа.

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В ответ на это Epic Games подали ходатайство в федеральный суд Калифорнии с просьбой о временном запретительном ордере, чтобы предотвратить действия Apple по «выпиливанию» Fortnite из AppStore.

По мнению аналитиков, если суд не примет ходатайство, издатель понесет непоправимый ущерб. Одновременно, несмотря на риск провалиться в суде с Apple, Epic Games имеет большие шансы взять вверх в антимонопольном иске против Google. Напомним, что издатель Fortnite подал в суд и на другую американскую компанию, также за удаление игры из магазина Корпорации добра.

В отличие от устройств Apple, Epic Games все еще могут предоставить доступ к Fortnite для пользователей Android без скачивания игры с Play Market.





Никакой уверенности в успехе Epic Games нет. Компания сознательно нарушила политику App Store, предложив метод прямой оплаты внутриигровых покупок в Fortnite, вместо того, чтобы полагаться исключительно на платежную систему Apple. Этот факт дает Apple полное право утверждать, что компания будет принимать жесткие меры против разработчиков, которые нарушают ее правила, особенно когда нарушения являются умышленными.

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Мы будем следить за развитием ситуации.

Источник: Android Police