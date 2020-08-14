Epic Games: OnePlus и LG отказались от продвижения Fortnite под давлением Google

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Google ведет нечестную игру против разработчиков контента

Сегодня в центре внимания мировых СМИ оказалась история с удалением популярной игры Fortnite с просторов App Store и Google Play. Учитывая то, с какой скоростью Epic Games обратилась в суд с жалобой на действия Apple, выходка с собственным платежным сервисом была организованной провокацией. Помимо концерна из Купертино, призвать к ответу намерены и Google.

Но история с Google выглядит куда интереснее. Ведь помимо обвинений в нарушении антимонопольного законодательства, Epic Games обвинила Google в том, что та надавила на OnePlus и LG, чтобы они отказались от планов по продвижению Fortnite на своих смартфонах.

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По словам компании, поисковый гигант фактически вынудил OnePlus разорвать сделку с Epic в части поставки смартфонов китайской компании с предустановленной игрой. Произошло это после того, как Google выразил «озабоченность» намерениями Epic обойти Google Play. Изначально предполагалось, что распространяться приложение будет на устройствах по всему миру, но под давлением Google программа запуска королевской игры появилась только на смартфонах для рынка Индии.

Epic также утверждает, что именно Google повинен в том, что приложение Epic Game не появилось на смартфонах LG. Якобы LG связана контрактными обязательствами, запрещающими ей устанавливать приложения в обход Google Play.

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Компания Epic Games считает, что если бы Google не блокировала подобные сделки, то у них был бы шанс сесть за стол переговоров с другими ОЕМ-производителями, чтобы позволить пользователям получить доступ к продуктам Epic напрямую. После того, как сделки были сорваны, у Epic не оставалось другого выхода, как разместить Fortnite в Play Store.

На данный момент Google не комментирует обвинения в части того, что она причастная к тому, что сделки с OnePlus и LG были сорваны.

Источник: theverge