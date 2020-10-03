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Врачи обеспокоены: Apple Watch отправляют здоровых пользователей на проверку сердца

03.10.2020 727 0

Похоже, мониторинг работы сердца в Apple Watch работает чересчур дотошно.

 

Монитор пульса Apple Watch

 

Группа исследователей из клиники Mayo, США, изучила медицинские книжки пациентов, которые обратились за врачебной помощью после получения оповещения от Apple Watch, информируя их об аномальных показаниях пульса. Врачи и исследователи обнаружили, что многие из этих показаний были ложноположительными.

 

Исследование под названием «Клиническая оценка и диагностика после оценки аномальных пульсов, обнаруженных с помощью Apple Watch», включало обзор медицинских записей за четыре месяца, принадлежащих 264 пациентам, которые использовали Apple Watch для мониторинга частоты пульса. Статья была опубликована в журнале Американской ассоциации медицинской информатики (JAMIA).

 

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Из 264 пациентов, 41 подтвердили, что они получали предупреждение от Apple Watch об аномальных показаниях пульса. Интересно, что из 41 пациента, получивших аномальные показания, только шесть имели проблемы с сердцем.

 

Apple Watch

 

Исследователи обнаружили, что Apple Watch выдают большое количество ложных срабатываний. Из 264 пациентов, включенных в обзор, только 30 (11,4%) имели клинически корректную диагностику сердечно-сосудистой системы.

 

Стоит также отметить, что из 264 пациентов почти половина имела хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти цифры показали, что Apple Watch не является хорошим «инструментом скрининга» заболеваний, связанных с работой сердца.

 

Исследователи обеспокоены тем, что большое количество ложноположительных результатов может добавить лишней работы сектору здравоохранения, который сейчас и без того переживает трудные времена. Также это вряд ли скажется на фобиях ипохондриков.

 

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Возможно, в скором времени Apple выпустит обновление, чтобы решить эту проблему.

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Apple Watch ошибка

 

Источник: The Verge

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Apple Apple Watch
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 03.10.2020

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Врачи обеспокоены: Apple Watch отправляют здоровых пользователей на проверку сердца