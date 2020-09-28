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Не все так хорошо: Apple Watch 3 рандомно перезагружаются после обновления до новой WatchOS 7

28.09.2020 145 0

Недавно представленные обновления прошивок устройств от Apple уже приносят проблемы – теперь пострадали Apple Watch.

 

Apple Watch 3 на руке

 

WatchOS 7 была для многих фанатов Apple долгожданным обновлением, однако владельцам Apple Watch Series 3 лучше не торопиться с установкой новой версии прошивки. Как сообщает издание 9to5Mac, пользователи Watch 3 жалуются на рандомные перезагрузки после установки WatchOS 7 на свои устройства. Перезагрузиться устройство может несколько раз за день. Причем это не единственная проблема с прошивкой.

 

Судя по специализированным форумам, многие пользователи также жалуются на вылеты приложений, проблемы с невозможностью загрузить приложения или их обновления и общую заторможенность в процессе работы часов.

 

Apple должны были решить этот вопрос, выпустив экстренное обновление WatchOS 7.0.1. Но, похоже, новая прошивка так и не решила все глюки.

 

Apple Watch 3 в двух цветах

 

Модели новее, включая свежую Apple Watch 6, судя по отсутствию массовых жалоб, не затронуты. Неясно одно – влияет ли новая прошивка на корректную работу Watch 3, купленных с уже установленной WatchOS 7. Ведь «старичков» до сих пор можно официально приобрести в авторизированных магазинах Apple.

 

Так или иначе, Apple также пообещала решить все проблемы в ближайшем обновлении, но, зная американскую компанию, текущие проблемы могут решиться, а новые – прибавиться. Но поживем – увидим.

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Apple Watch 3

 

Источник: SlashGear


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Apple Apple Watch 3 Apple Watch WatchOS 7
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.09.2020

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Не все так хорошо: Apple Watch 3 рандомно перезагружаются после обновления до новой WatchOS 7