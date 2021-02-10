Уязвимость в защите GPU раскрывает данные АИ миллионов iPhone, MacBook и других смартфонов

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Уже работают над устранением проблемы...

Ни одно устройство и никакая система не могут быть на 100% безопасными и защитить ваши данные, поэтому компании делают все возможное для безопасности пользователей. Но недавно стало известно об уязвимости графического процессора, ставящего под угрозу миллионы пользователей iPhone и MacBook от Apple, а также устройства с чипами AMD или Qualcomm.

С течением времени графические процессоры становятся все сложнее и от них требуется выполнять все больше задач, а их код становится все более длинным и незащищенным. Поэтому хакеры легко могут получить информацию, если ее не защитить дополнительно.

Проблема, получившая лаконичное название LeftoverLocals, связана с памятью графического процессора, хранящей данные ИИ, использующей графический блок, а не SoC. Уязвимость позволяет хакерам извлекать личную информацию, легко доступную в локальной памяти графического процессора.

Apple подтвердила, что знает о проблеме и уже выпустила патч для некоторых устройств с чипом M3 или A17 Bionic, но более старые модели все еще остаются уязвимыми. Кроме того, другие производители также работают над решением проблемы.

Источник: trailofbits