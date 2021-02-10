Время ожидания Xiaomi Mi Band 7 подходит к концу

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Массовое производство Xiaomi Mi Band 7 уже стартовало

Пожалуй, самое главное достижение всех поколений Xiaomi Mi Band — они сделали так, что фитнес-браслеты перестали быть экзотикой и стали массовыми. Другое дело, что по части функциональности они близки к тому, чтобы упереться в потолок. Что действительно нового может предложить Xiaomi Mi Band 7?

Не исключено, что об этом мы сможем судить уже в мае. Пришло сообщение, что производство Xiaomi Mi Band 7 уже стартовало и у компании все готово, чтобы представить новое поколение фирменного фитнес-браслета. Напомним, что ранее известный сетевой информатор Digital Chat Station рассказал, что анонс Xiaomi Mi Band 7 должен был состояться раньше, но пандемия и карантинные ограничения вынудили компанию перенести выход носимого гаджета.

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По предварительной информации, Xiaomi Mi Band 7 будет доступен в двух версиях: с поддержкой NFC и без таковой. Фитнес-браслет предложит 1,56-дюймовый AMOLED-экран разрешением 490х192 пикселя, аккумулятор емкостью 250 мАч и, возможно, датчик измерения уровня кислорода в крови.

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Источник: mydrivers