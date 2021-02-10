Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Время ожидания Xiaomi Mi Band 7 подходит к концу

04.05.2022 128 0

Массовое производство Xiaomi Mi Band 7 уже стартовало

Пожалуй, самое главное достижение всех поколений Xiaomi Mi Band — они сделали так, что фитнес-браслеты перестали быть экзотикой и стали массовыми. Другое дело, что по части функциональности они близки к тому, чтобы упереться в потолок. Что действительно нового может предложить Xiaomi Mi Band 7?

 

Время ожидания Xiaomi Mi Band 7 подходит к концу – фото 1

 

Не исключено, что об этом мы сможем судить уже в мае. Пришло сообщение, что производство Xiaomi Mi Band 7 уже стартовало и у компании все готово, чтобы представить новое поколение фирменного фитнес-браслета. Напомним, что ранее известный сетевой информатор Digital Chat Station рассказал, что анонс Xiaomi Mi Band 7 должен был состояться раньше, но пандемия и карантинные ограничения вынудили компанию перенести выход носимого гаджета.

 

Читать также: Xiaomi опубликовала списки устройств, которые больше не поддерживаются   ﻿

 

По предварительной информации, Xiaomi Mi Band 7 будет доступен в двух версиях: с поддержкой NFC и без таковой. Фитнес-браслет предложит 1,56-дюймовый AMOLED-экран разрешением 490х192 пикселя, аккумулятор емкостью 250 мАч и, возможно, датчик измерения уровня кислорода в крови.

 

Читать также: Redmi Note 11 Pro+ в огне    

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

 

Источник: mydrivers

Xiaomi Mi Band 7
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Время ожидания Xiaomi Mi Band 7 подходит к концу