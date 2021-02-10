Redmi Note 11 Pro+ в огне

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Смартфон совершил акт самосожжения

В апреле один их жителей Индии приобрел себе новенький Redmi Note 11 Pro+. Но радость его была недолгой, так всего через десять дней после покупки аппарат подвел своего владельца. И подвел так, что это могло завершиться весьма плачевно как для обладателя смартфона, так и для его имущества.

По сообщениям владельца, Redmi Note 11 Pro+ самопроизвольно воспламенился и чтобы избежать распространения огня его пришлось тушить посредством воды. Как итог — смартфон приказал долго жить и не подлежит восстановлению. К сожалению, пользователь н не поделился никакими подробностями об инциденте и нет понимания, был ли он подключен к розетке или нет и что предшествовало самоуничтожению. На данный момент владелец Redmi Note 11 Pro+ предпочел лишь рассказать об инициденте на своей странице в Twitter.

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В Xiaomi пока не комментируют ситуацию, но раз уж история засветилась в социальной сети, инцидент, скорее всего, будет расследован. Странно, что владелец сгоревшего Redmi Note 11 Pro+ ничего не упоминает о том, обращался ли он к специалистам компании с погорельцем. Нам остается наблюдать, как Xiaomi поведет себя в этой ситуации и что стало причиной самовозгорания смартфона.

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Источник: twitter