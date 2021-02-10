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Xiaomi опубликовала списки устройств, которые больше не поддерживаются

03.05.2022 467 0

Сегодня компания Xiaomi опубликовала два списка устройств-«покойников», которые больше не будут поддерживаться. Один из них называется Xiaomi End of Life и включает смартфоны, которые больше не получат обновлений программного обеспечения, в том числе обновлений безопасности, новых версий оболочки MIUI и ОС Android. Он включает в себя довольно много моделей, перечень которых вы найдете ниже. А «новенькими» или недавно пополнившими их ряды стали смартфоны Redmi Go, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.

 

Xiaomi опубликовала списки устройств, которые больше не поддерживаются – фото 1

 

Второй список состоит из устройств, для которых больше не будет предоставляться послепродажное техническое обслуживание, вроде ремонта и замены комплектующих, но владельцы этих девайсов все еще смогут претендовать на услуги по тестированию, очистке и отладке.

 

Xiaomi опубликовала списки устройств, которые больше не поддерживаются – фото 2

 

В него вошли Xiaomi Mi MIX 2S, Mi 8 Lite (Youth Edition), Redmi Note 5, Redmi 6, Mi Pad 4, Xiaomi Mi Band. Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 3i (версия для рынка Индии), Mi Band 4, Mi Watch, Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring Edition и еще много аксессуаров и устройств для умного дома. Стоит сказать, что второй перечень устройств касается исключительно китайского рынка, но вряд ли ситуация для мирового рынка сильно изменится.

 

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Источники: xiaomiui, sohu

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.05.2022

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