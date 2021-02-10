Все логично. Рекламодатели недовольны запретом отслеживания в iOS

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Реклама в Facebook на платформе iOS становится не эффективной

С приходом iOS 14.5 пользователи iPhone теперь могут отказаться от отслеживания приложениями и рекламными платформами, чтобы защитить свои конфиденциальные данные. И это привело к изменению рынка рекламы. Сейчас рекламодатели тратят на 30% меньше средств для показа рекламных объявлений на iOS. Куда с большим энтузиазмом они вкладывают средства в рекламу на Android-устройствах.

Facebook первой начала активно и открыто критиковать инициативу Apple. И это не удивительно, ведь благополучие и доходы социальной сети напрямую зависят от рекламы. Их худшие опасения сбываются. По оценке аналитиков Branch только 25% пользователей дали добро на отслеживание своих данных. В итоге охват аудитории, которая может видеть рекламу на iOS, существенно сократился.

Естественно, что это вызывает негативную реакцию у рекламодателей Facebook. Они заявили, что отныне соцсеть не позволяет достоверно отслеживать, сколько продаж обеспечивает реклама и насколько она в итоге эффективна. Это серьезные показатели, без которых рекламодатели не готовы вкладывать средства в показ рекламных объявлений.

Они попросту теряют аудиторию, не могут с такой же силой влиять на умы и сознание пользователей, продвигать продукты, которые интересны конкретной целевой аудитории. Без мощных инструментов таргетинга рекламодатели все чаще будут отказываться от рекламных компаний для устройств на iOS. Но вот пользователям Android, похоже, в краткосрочной перспективе придется не сладко. Массированная атака рекламой только усилится.

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Источник: bloomberg