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Все логично. Рекламодатели недовольны запретом отслеживания в iOS

15.07.2021 286 1

Реклама в Facebook на платформе iOS становится не эффективной

С приходом iOS 14.5 пользователи iPhone теперь могут отказаться от отслеживания приложениями и рекламными платформами, чтобы защитить свои конфиденциальные данные. И это привело к изменению рынка рекламы. Сейчас рекламодатели тратят на 30% меньше средств для показа рекламных объявлений на iOS. Куда с большим энтузиазмом они вкладывают средства в рекламу на Android-устройствах.

 

Facebook первой начала активно и открыто критиковать инициативу Apple. И это не удивительно, ведь благополучие и доходы социальной сети напрямую зависят от рекламы. Их худшие опасения сбываются. По оценке аналитиков Branch только 25% пользователей дали добро на отслеживание своих данных. В итоге охват аудитории, которая может видеть рекламу на iOS, существенно сократился.

 

Все логично. Рекламодатели недовольны запретом отслеживания в iOS – фото 1

 

Естественно, что это вызывает негативную реакцию у рекламодателей Facebook. Они заявили, что отныне соцсеть не позволяет достоверно отслеживать, сколько продаж обеспечивает реклама и насколько она в итоге эффективна. Это серьезные показатели, без которых рекламодатели не готовы вкладывать средства в показ рекламных объявлений.

 

Они попросту теряют аудиторию, не могут с такой же силой влиять на умы и сознание пользователей, продвигать продукты, которые интересны конкретной целевой аудитории. Без мощных инструментов таргетинга рекламодатели все чаще будут отказываться от рекламных компаний для устройств на iOS. Но вот пользователям Android, похоже, в краткосрочной перспективе придется не сладко. Массированная атака рекламой только усилится.

 

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Источник: bloomberg

iOS 14.5 Apple Facebook
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.07.2021

Комментарии

Сергей Коршунков 1
О какой эффективности идёт речь? Ты уже купишь то, что тебе нужно, а эта таргетинговая реклама только начинает тебя задалбливать. И долбит и долбит вызывая только. раздражение.
15.07.2021 10:57

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Все логично. Рекламодатели недовольны запретом отслеживания в iOS