Все, что известно о серии Samsung Galaxy S24 – релиз уже в январе

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О смартфонах Samsung Galaxy S24 известно уже многое: аппаратные характеристики, программные возможности и внешность. Появились не только подробные рендеры, но и первые фото. Несмотря на некоторые противоречивые данные, попробуем представить, какими будут Galaxy S24 из самой актуальной информации последнего времени.

Внешность

Известно, что Samsung Galaxy S24 не будет слишком отличаться извне от текущего поколения. Рендеры и фото указывают, что новая серия получит «﻿отшлифованный»﻿ дизайн S23. Радикальные изменения внешности инсайдеры обещают только через год, в серии Galaxy S25, но об этом слишком рано говорить.



Об общем виде Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra можно узнать из последних рендеров, появившихся за месяц до релиза. Из новых деталей стало известно о титановой рамке корпуса.



Первые реальные фото показывают торцевые поверхности Samsung Galaxy S24 Ultra по сравнению с S23 Ultra. Смартфон можно назвать более стильным, аккуратным и прямоугольным. Сверху видны два отверстия для микрофона вместо одного, еще одно дополнительное отверстие появилось возле USB. Вместо решетки нижний динамик прикрыт тонким вырезом.



Верхняя часть вставленного стилуса стала более плоской и аккуратной, более плоскими стали и кнопки.



Смартфоны Galaxy S24 будут выпущены в четырех цветах: черном, сером, фиолетовом и желтом. Известно, что Galaxy S24 Ultra станет совсем немного короче, легче, но шире аналога S23 – 162,3x79x8,7 мм, 233 г. Младший Galaxy S24 будет иметь размеры 147 x 70,5 x 7,6 мм и сохранит существующую диагональ экрана. Размеры модели Plus 158,5x75,9x7,75 мм.

Дисплей

Тренд на загнутые по краям дисплеи поддерживает и Samsung, несмотря на предварительные слухи про плоский дисплей. По последним данным Galaxy S24 Ultra, появившихся недавно, экран именно такой. Дисплей 6,8” будет иметь сверхузкую рамку – 0,3-0,4 мм. Экран S24 Plus почти такой же большой, как у Ultra – 6,7”.



Все три модели получат дисплеи LTPO M13 с пиковой яркостью 2500 нит. До сих пор только Samsung Galaxy S Ultra имели панели LTPO и самые высокие значения яркости. Единственными отличиями экранов всех трех Galaxy S Ultra будут разрешение и диагональ.

Камеры

Galaxy S24 Ultra получит камеру на 200 МП. На этот раз 10-х оптического зума у смартфонов не будет – присутствует только 5-х увеличение. Основная камера не изменится и получит сенсор HP2SX 1/1,3" и размером пикселя 0,6 мкм. Широкоугольная камера – 12 МП Sony IMX564 с сенсором 1/2,55" 1,4 мкм. Для 3x оптического зума будет использоваться 10 МП датчик Sony IMX754 с сенсором 1/3,52" 1,12 мкм.

Телефотокамера получит значительное обновление: вместо объектива с 10х зумом, будет использоваться 48 МП сенсор Sony IMX875 1/2,52” 0,7 мкм и объектив с диафрагмой f/3,4 с увеличением 5х. Несмотря на уменьшение кратности, новый сенсор обеспечит значительно лучшее качество съемки в условиях недостаточного освещения.



Samsung опубликовала демонстрацию возможностей камеры с матрицей 200 МП в сочетании с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Главной фишкой станет функция Zoom Anyplace, позволяющая интеллектуально отслеживать объекты во время съемки видео и масштабировать изображение в разрешении 4K с фокусом на нужном. Камера сможет следить за объектом, даже если он быстро двигается. Технология E2E AI Remosaic ускорит обработку изображений в два раза благодаря параллельной обработке данных.



Также Galaxy S24 Ultra сможет одновременно записывать два 4K видеопотока – масштабируемый и обычный. Это обещает новые возможности в съемке роликов.

Процессор

Samsung Galaxy S24 и S24 Plus для Европы и Украины получат процессоры Exynos 2400, которые будут произведены по техпроцессу 3 нм и получат переработанную архитектуру. Топовый S24 Ultra получит старейший актуальный процессор Snapdragon 8 Gen 3 с разгоном, что сулит повышенную производительность.



Samsung уже представила чип Exynos 2400, который будет использоваться в Galaxy S24. Он изготовлен по 4 нм техпроцессу, он получит 10 вычислительных ядер и GPU на базе AMD RDNA3. По утверждениям Samsung, производительность CPU выросла на 70%, а обработка данных с использованием ИИ – в 14,7 раза по сравнению с Exynos 2200.



Также чип получил улучшенный нейронный процессор, модем 5G нового поколения и поддержку спутниковой связи. Ожидается, что Exynos 2400 будет использоваться в моделях Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus в Европе, однако Galaxy S24 Ultra сохранит процессор от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. А вот в США все модели получат Qualcomm.

Память, характеристики

К сожалению, революции с объемом памяти не произойдет: Galaxy S24 и S24 Plus будут иметь 8 ГБ оперативной памяти, Samsung Galaxy S24 Ultra сохранит 12 ГБ ОЗУ. Сообщается, что версии с 16 ГБ оперативной памяти не получит ни один из флагманов Samsung в 2024 году.



Даже 12 ГБ – мало для топового смартфона в эпоху ИИ. Китайские производители уже выпустили модели на 24 ГБ. Именно такой объем памяти может пригодиться для локальной работы на телефонах лингвистических моделей искусственного интеллекта – новой «фишки» флагманов будущего.



Ранее сообщалось, что серию Galaxy S24 оснастят спутниковой связью. Джон Йонг-Ин Пак, глава бизнес-подразделения Samsung Electronics SLSI, заявил, что смартфоны Samsung 2024 будут иметь возможность спутниковой связи, но конкретных моделей не упомянул. Как отмечено выше, новый фирменный процессор поддерживает спутниковую связь. Но неясно, как технология будет реализована в процессорах Snapdragon, недавно потерпевших крах спутникового проекта Qualcomm.



Стилус S Pen для Galaxy S24 Ultra с номером модели EJ-PS928 получил сертификат Bluetooth. Другой информации, кроме наличия нового стилуса, пока нет.

Батарея

Известно, что S24 Plus получит аккумулятор, увеличенный до 4900 мАч, а S24 Ultra будет иметь батарею на 5000 мАч.

Galaxy S24 поддерживает зарядку только на 25 Вт, а Galaxy S24+ и флагманский Galaxy S24 Ultra сохраняют поддержку зарядки 45 Вт.

ИИ и программные возможности

Телефоны Samsung Galaxy S24 получат функцию, понравившуюся любителям Instagram. Камера приложения будет доступна прямо с экрана блокировки. Судя по опубликованным скриншотам, функцию можно будет опробовать или отказаться от нее.



Также смартфоны Galaxy S24 получат продвинутые опции ИИ. Одной из них станет перевод с другого языка в режиме реального времени во время телефонной связи. Это официальный анонс компании, потому ждем такую возможность с нетерпением.



Одна из новых функций ИИ, над которой работает Samsung – создание контента и на основе данных, введенных пользователем. Также Samsung работает над функцией преобразования текста в изображение в Galaxy S24, но хватит ли на это памяти, которой нужно много? Голосовой ассистент Bixby тоже должен стать более умным благодаря ИИ.

Когда ждать Samsung Galaxy S24

Ожидается, что Samsung представит Galaxy S24 на мероприятии Galaxy Unpacked 17 января в Сан-Хосе. Предзаказ Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra стартует 18 января, а заказанные телефоны начнут поступать с 26 по 30 января. Также состоится CES 2024 в Лас-Вегасе, где 8 января компания проведет пресс-конференцию «ИИ для всех: взаимодействие в эпоху искусственного интеллекта». На ней возможны новости и о смартфонах. Некоторые источники ожидают даже более ранний выход или анонс S24.



Цены на серию Galaxy S24 пока неизвестны, но ожидается, что Samsung сохранит цены как у серии Galaxy S23. Samsung планирует продать на 10% больше своих будущих флагманов, чем топовых смартфонов прошлого поколения.