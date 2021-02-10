Все, что умеет делать кнопка действия в Apple iPhone 15 Pro
Похоже, новой кнопкой iPhone 15 Pro можно запускать любые программы
Кнопка действия (action button) заменила выключатель звука на iPhone 15 Pro и Pro Max. Ее можно настроить для выполнения множества действий в зависимости от потребностей пользователя, включая запуск ярлыков.
По умолчанию кнопка действия все еще работает как переключатель звука. Одно нажатие выключает звук, другое – включает. Apple не потратила много времени на объяснение этой функции во время мероприятия Wonderlust, но возможности кнопки достаточно разнообразны. Согласно приведенным ярлыкам, пользователи смогут:
- Включать или выключить звук
- Изменять режим фокусировки
- Запускать программу камеры
- Включать голосовые напоминания
- Включать и выключать фонарик
- Запускать переводчик
- Включать экранную лупу
- Запускать ярлык
- Активировать функции доступа
Похоже, что сторонним производителям не обязательно будет добавлять совместимость с новой кнопкой в свои приложения для iPhone 15 Pro: для их запуска может хватить ярлыков. Также не совсем понятно, что именно подразумевает функциональность доступа.
Источник: Apple Insider