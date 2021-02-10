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Все, что умеет делать кнопка действия в Apple iPhone 15 Pro

13.09.2023 72 0

Похоже, новой кнопкой iPhone 15 Pro можно запускать любые программы

Кнопка действия (action button) заменила выключатель звука на iPhone 15 Pro и Pro Max. Ее можно настроить для выполнения множества действий в зависимости от потребностей пользователя, включая запуск ярлыков.

 

Apple iPhone 15 Pro

 

По умолчанию кнопка действия все еще работает как переключатель звука. Одно нажатие выключает звук, другое – включает. Apple не потратила много времени на объяснение этой функции во время мероприятия Wonderlust, но возможности кнопки достаточно разнообразны. Согласно приведенным ярлыкам, пользователи смогут:


  • Включать или выключить звук
  • Изменять режим фокусировки
  • Запускать программу камеры
  • Включать голосовые напоминания
  • Включать и выключать фонарик
  • Запускать переводчик
  • Включать экранную лупу
  • Запускать ярлык
  • Активировать функции доступа

 

Похоже, что сторонним производителям не обязательно будет добавлять совместимость с новой кнопкой в свои приложения для iPhone 15 Pro: для их запуска может хватить ярлыков. Также не совсем понятно, что именно подразумевает функциональность доступа.

 

Источник: Apple Insider

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 13.09.2023
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Все, что умеет делать кнопка действия в Apple iPhone 15 Pro