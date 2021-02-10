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Все-таки дождались: компания OPPO выпустит невероятную "раскладушку" OPPO Find N3 Flip

24.08.2023 101 0

Интересная раскладушка скоро выйдет

Через несколько месяцев слухов и истоков компания OPPO объявила дату презентации нового созданного смартфона.

 

oppo find

 

Речь идет о раскладушках OPPO Find N3 Flip. Согласно официальному тизеру производителя, новинку представят в Китае 29 августа. То есть в следующий вторник.

 

Полное название пресс-конференции называется "OPPO Find N3 Flip and Watch 4 Pro Launch Conference". Очевидно, что в этот раз будут только эти две новинки.

 

oppo find

 

Что касается характеристик, то OPPO не увеличит внешний экран устройства. Он будет таким же, как у актуальной модели. А вот камер в новинке будет больше – три вместо двух. Речь идет о главном сенсоре Sony IMX890 на 50 МП. Его должен дополнять широкоугольный объектив 8 МП и телеобъектив 32 МП с оптическим приближением 2х. Будет работать смартфон на топовом чипе MediaTek или Qualcomm. Также гаджет получит аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки.

 

На официальном сайте также представлен основной цвет OPPO Find N3 Flip «Лунный свет»

 

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Источник: weibo

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 24.08.2023
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Все-таки дождались: компания OPPO выпустит невероятную "раскладушку" OPPO Find N3 Flip