Все-таки не такой крепкий: USB-порт Microsoft Surface Duo ломается проще простого

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Несмотря на подтверждения надежности конструкции, Microsoft Surface Duo оказался не таким живучим.

При выходе Microsoft Surface Duo многие обзорщики высказывали мнение, что сборка складного смартфона, скорее всего, не отличается долговечностью. Однако различные тесты подтверждали обратное – все было подогнано идеально. Казалось, что Microsoft продумали все заранее.

Но все-таки в Сети стали появляться жалобы от первых покупателей на появление очень необычных повреждений. Похоже, пластик, окружающий порт USB-C, оказался заметно подверженным царапинам и даже трещинам.

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Напомним, что корпус Surface Duo сделан из пластика, чтобы облегчить и без того нелегкое устройство, которое сверху и снизу состоит из стекла. И хоть по задумке Microsoft пластик помог бы предотвратить мгновенное разбитие стекла при случайном падении, одна грань смартфона оказалась настолько тонкой, что повредить ее можно при обычном пользовании.

Эта тонкая полоска пластика, по-видимому, настолько хрупкая, что обычное подключение кабеля зарядки может привести со временем к заметным трещинам. Некоторые пользователи уже умудряются своими силами укреплять это место, а сама компания не знает, чем помочь, ведь затронута, возможно, самая главная составляющая устройства. Судя по всему, сломанный USB-порт все-таки попадет под гарантийный случай – хотя бы тут компания не совершила ошибок.

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Интересно, что тест, пожалуй, самого известного YouTube-канала по разбору смартфонов, JerryRigEverything, не выявил этой проблемы.

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Источник: mspoweruser.com



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