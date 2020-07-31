Все, теперь точно: Google представит Pixel 4a 3 августа

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Совсем недавно мы писали о том, что слухи о скором выходе нового «бюджетника» от Google Pixel 4a набирают новые обороты – уже на тот момент все как будто знали, что презентация аппарата назначена на понедельник 3 августа 2020 года. Но эта информация только передавалась по слухам, Google никак на нее не реагировал. Но сегодня мы получили подтверждение – компания действительно наметила презентацию новых продуктов именно на эту дату. А объявила об этом Корпорация добра при помощи постера в своем блоге.

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Если быть точнее, изображение появилось на главной странице интернет-магазина Google. Постер анимированный – если кликнуть по ячейкам, чтобы они совпадали с логотипом Google, то текст, спрятанный за этими ячейками, превращается в единую фразу: «То, что вы ждали от смартфона Google». Далее всплывает фигура смартфона Pixel и большой текст поверх этой картинки: «3 августа». Получается, что Джон Проссер снова подтвердил звание одного из самых надежных инсайдеров в индустрии, ведь именно эту дату он назвал в своем сливе информации.

Глазастые фанаты бренда сразу заметили несколько подсказок о функциях смартфона, спрятанных в странном послании на латыне, которое Google добавили на постер. Пользователи заметили знакомые слова и фразы, вроде «при низкой освещенности», «боке», а также «емкий аккумулятор».

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Предыдущие утечки указывали на то, что Pixel 4a будет оснащен 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутреннего хранилища и основной камерой на 12 Мегапикселей.

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Источник: Android Authority