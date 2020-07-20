Realme помогает развивать рынок бюджетной беспроводной зарядки

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В последнее время только и разговоры, что о зарядке. Сначала OPPO со своими сумашедшими технологиями, в числе которых зарядка по «беспроводу» до 60 Вт. Потом Xiaomi со своими 120 Вт по проводу вместо раннее анонсированных 100 Вт. И вместе с ними тон задают Realme, заявившие о своей технологии зарядки скоростью до 125 Вт. И на этом новости не заканчиваются.

В начале этой недели, Realme анонсировала свой смартфон начального уровня Realme C11 и пауэрбанк на 10,000 мАч и скоростью зарядки до 30 Ватт. После этого на странице техподдержки Realme появилось еще одна интересная позиция - беспроводное зарядное устройство мощностью до 10 Вт и, скорее всего, вполне приемлемым ценником.





На данный момент, запуск этого продукта – слухи, так как при нажатии на список продуктов или вопросов, связанных с беспроводной зарядкой, ничего не загружается. И хотя даты презентации этого продукта все еще нет, скорее всего, она будет анонсирована в скором времени. Многие техногики связывают такую уверенность с тем, что почти все продукты Realme до старта продаж всегда отмечались на официальном сайте в разделе поддержки.





Напомним, Realme намекала на появление «беспроводного» зарядного устройства мощностью 10 Вт еще во время запуска наушников Realme Buds Air, поскольку их кейс поддерживает беспроводную зарядку. Также генеральный директор компании Мадхав Шет подтвердил, что устройство беспроводной зарядки вскоре будет доступно на сайте Realme. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет официальный анонс.





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Источник: realmecentral.com﻿﻿

