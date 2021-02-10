Вспышка коронавируса ударила по производству iPhone 12 в Индии

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Всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии спровоцировал спад производства iPhone на 50%

Apple тщательно скрывает от посторонних глаз процесс производства iPhone, но некоторые факты все же не удается утаить и они становятся достоянием общественности. Так, пришло сообщение, что Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), один из крупнейших контрактных производителей электроники вынужден вдвое сократить выпуск iPhone на своем предприятии, расположенном в Индии.

Уменьшение производства «яблочных» смартфонов произошло на предприятии Foxconn в штате Тамилнад, где собираются iPhone 12, которые продаются на территории Индии и в других странах. Главная причина сокращения производства более чем на 50% — новая вспышка коронавируса, которая сейчас бушует в Индии и уносит тысячи жизней каждые сутки. Чтобы остановить распространение «короны», власти штата ввели режим самоизоляции, остановили общественный транспорт и приостановили работу магазинов.

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Массовое заражение коронавирусом наблюдается и среди сотрудников фабрики. На рабочих местах остаются только работники, чей тест на COVID показал отрицательный результат, и они не покидают территорию завода. Остается только догадываться, каким образом администрация организовала условия для отдыха и питания своих сотрудников. Те же, кто покинет предприятие, не смогут войти на его территорию до конца действия ограничительных мер. Карантинные мероприятия продлятся до конца мая и точно спровоцируют дефицит iPhone 12 в Индии.

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Источник: macrumors