У Apple появится своя игровая консоль

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Apple создает свою Nintendo Switch

В последнее время гейминг на подъеме. Основных причин тому три: увеличившееся число устройств для него, появление большого количества интересных игр, а также весь мир застрял дома из-за социальной дистанции и вынужденной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Люди все больше ищут хобби в помещении.

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Спрос на Sony PlayStation 5 показал, что спрос на игровые приставки как никогда высок. Есть вероятность, что получить выгоду от возросшего интереса к портативным приставкам хочет и Apple. По информации издания WCCFTech, концерн из Купертино создает портативную игровую консоль. Она будет схожа с Nintendo Switch и получит чип нового поколения.

В числе характеристик портативной гибридной консоли Apple называют фирменный чип с производительным графическим ускорителем, эффективную систему охлаждения и поддержку трассировки лучей. Не исключено, что в лабораториях компании работают над несколькими прототипами приставки и она заинтересована в появлении эксклюзивных игр для Apple Arcade, для создания которых намерены привлечь известную студию игр Ubisoft.

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Выпустит ли в итоге Apple игровую консоль и когда это может произойти, источник не сообщает. Он не исключает и того, что в итоге компания откажется от идеи выпуска нового продукта. Нам остается ждать больше подробностей.

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Источник: wccftech