Успейте купить! Смартфон для народа Poco M6 Pro на 8/256 за 5 793

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Дешевый, оптимальный и мощный

Народный любимец Poco M6 Pro пользуется большой популярностью и считается лучшим бюджетным телефоном. Он стоит копейки, но при этом получил 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит.

"Сердцем" Poco M6 Pro является отличный процессор начально-среднего уровня Mediatek Helio G99 Ultra. Это отличный вариант для повседневного пользования. Совсем скоро устройство обновится до Android 14 с HyperOS.

Смартфон получил все необходимые беспроводные технологии – Bluetooth 5.2, Google Play, NFC. Это глобальная версия, которая работает без проблем. Имеется аудиоджек и поддерживается microSDXC. Девайс защищен по стандарту IP54.

Основная камера на 64 Мп с оптической стабилизацией делает хорошие снимки и снимает в 1080p@/60fps. Картину завершает 8-мегапиксельный ультраширик, 2-мегапиксельная макро и 16-мегапиксельная фронталка. Автономность Poco M6 Pro не вызывает вопросов благодаря аккумулятору на 5000 мАч и быстрой зарядке мощностью 67 Вт.

В Украине смартфон стоит от 8000 грн. А на летней распродаже Aliexpress его можно приобрести в версии 8/256 за $141.64 (5 793,07 грн) , использовав прокомод SCIP20 на $22 .

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Poco M6 Pro