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Вся линейка Samsung Galaxy S24 впервые в истории получит энергоэффективные дисплеи

10.01.2024 63 0

LTPO в массы!

Из последних утечек стало известно, что все три модели новых флагманов Galaxy S24 будут оснащены энергосберегающими экранами LTPO.

Такая технология динамически изменяет частоту обновления от 1 до 120 Гц, в зависимости от контента. Например, при просмотре статических писем или текстов скорость падает до 1 Гц, что экономит заряд.

Вся линейка Samsung Galaxy S24 впервые в истории получит энергоэффективные дисплеи – фото 1

Ранее только топовые Ultra версии Galaxy S имели LTPO дисплеи. Теперь даже базовая S24 модель получит такую возможность. При этом яркость будет достигать 2600 нит – тоже рекордный показатель, если не учитывать маркетинговые цифры китайцев.

Помимо экранов все смартфоны линейки оснащены мощным Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 чипсетом, быстрыми 5G-модемами и другими топовыми компонентами.

Вся линейка Samsung Galaxy S24 впервые в истории получит энергоэффективные дисплеи – фото 2

Galaxy S24 Ultra дополнительно отличается поддержкой S Pen стилуса и корпусом с титановыми вставками. Но – наконец-то младшим S24 достанется дисплей с высокой энергоэффективностью.

Источник - phonearena

Автор: Andrii S. Дата публикации: 10.01.2024
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Вся линейка Samsung Galaxy S24 впервые в истории получит энергоэффективные дисплеи