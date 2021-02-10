Потеря Apple $200 млрд и слухи, что China Mobile не будет продавать iPhone 15

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Нет, China Mobile все же не будет запрещать iPhone 15

На этой неделе правительство Китая запретило использование Apple iPhone в государственных учреждениях . На фоне этого по стране начали распространяться слухи о расширении запрета на другие учреждения и даже о прекращении их продажи оператором China Mobile. И все это за несколько дней до релиза Apple iPhone 15. Хотя все оказалось не так плохо, Apple потеряла $200 млрд. собственной стоимости.



Акции упали примерно на 3% в четверг после падения на 4% в среду из-за сообщений о том, что китайским государственным служащим могут запретить использование iPhone в более широком перечне учреждений. Пока эта информация похожа на правду (хоть и не подтверждена официально), но оператор China Mobile уже опроверг отсутствие продаж будущих iPhone 15.



По словам Марка Гурмана, Apple пытается избежать кризиса всего за несколько дней до глобального запуска iPhone 15. Компания не только имеет дело с запретом iPhone среди китайских государственных служащих, но и с конкуренцией со смартфонами местных брендов и «возрождением китайского национализма», который заставляет клиентов избегать иностранных устройств.



На Китай, вместе с Гонконгом и Тайванем, приходится примерно $394 млрд, или около пятой части дохода Apple﻿.

Источники: 9to5mac , CNBC , Bloomberg