Выход OnePlus Nord 2 CE отложен

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OnePlus Nord 2 CE дебютирует в феврале 2022 года

Известно, что готовится к выходу OnePlus Nord 2 CE, который должен стать чуть упрощенной версией OnePlus Nord 2. Ранние слухи говорили в пользу того, что дебютирует новинка уже в январе следующего года. Но новые сведения говорят о том, что релиз перенесли на другое время. Так, пришла информация, что ранее февраля смартфон не анонсируют.

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Ожидается, что OnePlus Nord 2 CE выйдет в Европе и Индии с ценником в районе 299 евро. Одной из особенностей смартфона станет чипсет Dimensity 900, и он производительнее Snapdragon 750G, который предложил OnePlus Nord CE. В числе характеристик новинки упоминается OLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, 6 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной.

OnePlus Nord 2 CE приписывают фронтальный модуль на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрообъектив). Смартфон должен предложить поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей.

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Источник: phonearena