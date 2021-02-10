OnePlus 10 Pro точно выйдет раньше срока

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Уже на январь назначена премьера

Сегодня утром Xiaomi наконец-то официально объявила дату презентации серии Xiaomi 12, которая пройдет 28 декабря. Пока все заняты обсуждением этой темы, OnePlus также незаметно объявила о выпуске флагмана следующего поколения — OnePlus 10 Pro. Глава OnePlus и вице-президент Oppo Пит Лау на своей странице в Weibo написал: «OnePlus 10 Pro, увидимся в январе».

Будет большим преувеличением сказать, что это стало большой неожиданностью. И тут инсайдеры оказались правы и порасторопнее. Они первыми известили, что компания поспешит с анонсом нового поколения флагманов и представит их в первый месяц следующего года. Правда, по их сведениям, релиз OnePlus 10 Pro состоится только для Китая, а на глобальном рынке новинка появится с опозданием в два месяца.

Слухи указывают на то, что OnePlus 10 Pro оснастят платформой Snapdragon 8 Gen 1, изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, оперативной памятью LPDDR5 до 12 Гб, флеш-памятью UFS 3.1 до 512 Гб, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт и должны предложить поддержку беспроводной зарядки.

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Для селфи предложат модуль на 32-мегапикселя и на тыльной стороне установят набор из трех датчиков: 48 Мп + 50 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъектив, 3,3-кратный зум).

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Источник: weibo