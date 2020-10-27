Выход OnePlus Watch отложен

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Анонс OnePlus Watch задерживается

Практически все производители смартфонов выпустили свои смарт-часы и некоторые из них получились достаточно удачными. Отметится на ниве создания носимого гаджета хотела и OnePlus. Компания даже намекала на то, что планирует представить умные часы. Ожидалось, что премьера случится в октябре одновременно с анонсом OnePlus 8T.

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И вот теперь пришло сообщение, что компания решила отложить выпуск OnePlus Watch. А сообщил об этом известный информатор Max J, который уж не раз отметился на ниве слива достоверных сведений о еще не представленных устройствах OnePlus. На какой срок отложили выход OnePlus Watch не сообщается. Среди возможных причин перенести срок выхода гаджета источник назвал сложности с производством или разработкой программного обеспечения.

Идея выпустить смарт-часы посетила умы инженеров компании еще в 2016 году. Но в итоге проект был отложен до лучших времен. Ожидалось, что в этом году компания достала из-под сукна проект умных часов и первый гаджет должен предложить круглый циферблат, а также идейно должен был схож с Vivo Watch, но с операционной системой Wear.

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Источник: app.voice