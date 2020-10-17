Карл Пей подтвердил свой уход из OnePlus, написав письмо всем фанатам и сотрудникам компании

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Сооснователь OnePlus расписал все причины ухода из компании, благодаря которому она и стала известна.

Недавно мы писали о том, что соучредитель OnePlus Карл Пей покидает компанию, чтобы создать собственный стартап. На тот момент эти новости простой инсайдерской информацией, слухами, если хотите. Однако сегодня сам Карл появился в Сети, подтвердив все слухи.

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По слухам, Пей решил сразу заниматься новым проектом, но, судя по всему, это не так. Скорее всего, этим он займется со временем, но, по словам самого Пея, главная причина его ухода состоит не в этом. Вот отрывок из его письма:

«Я никогда не жалел о том, что доверял своим инстинктам, и на этот раз ситуация ничем не отличается. В последние годы OnePlus был самым главным делом для меня, и все остальное в моей жизни всегда отходило на второй план. Теперь я с нетерпением жду, когда возьму большой отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и наверстать упущенное время, которое я бы мог провести с семьёй и друзьями. А уже потом я последую моему сердцу к тому, что будет дальше».

Многие считали, что оба основателя OnePlus, Пей и Пит Лау, попросту разошлись в отношении курса компании, но Пей так не считает: «Я бесконечно благодарен Питу за то, что он поверил в простого парня без диплома, который не имел ничего, кроме мечты». Скорее всего, для Пея просто настало время уйти. Посмотрим, как его карьера сложится после этого.

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Источник: GSMArena



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