Выход Snapdragon 7 Gen 1 подтвержден и вот претендент на обладание им

256

Oppo Reno8 получит Snapdragon 7 Gen 1, но будет ли он первым с новым чипом, вопрос открытый

В сети уже появлялась информация, что Qualcomm готовит к выходу чип Snapdragon 7 Gen 1. Ожидается, что его могут представить уже в мае одновременно с анонсом Snapdragon 8 Gen 1+. До сегодняшнего дня ни одна из компаний не заявляла о своем желании выпустить смартфон с этим чипом на борту. И вот сегодня первый пошел.

О своем стремлении одной из первых выпустить модель с Snapdragon 7 Gen 1 объявила Oppo. Уже и модель названа, в основе которой будет лежать новый процессор. Ею станет Oppo Reno8, о чем и возвестил тизер компании. Интересно, что китайский гигант подтвердил нейминг и предстоящий выход платформы среднего класса от Qualcomm. По слухам, этот же процессор обещают в Honor 70.

О самом Oppo Reno8 на данный момент известно то, что он получит дизайн в стиле OnePlus 10 Pro, оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, AMOLED-панель диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц и фирменный чип MariSilicon X для обработки изображений. За автономность работы будет отвечать батарея емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Разрешение селфи-камеры составит 32-мегапикселя и основная камера предложит сет из трех модулей 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: weibo