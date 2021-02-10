Выиграй бесплатно Samsung Galaxy A52!

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Розыгрыш Samsung Galaxy A52 от Andro news. Условия максимально простые

Если вы внимательно следите за нашим Telegram-каналом Andro news, то наверняка знаете, что мы уже устраивали максимально простой розыгрыш Xiaomi Mi Band 6. Идея зашла на ура, поэтому мы решили устроить очередной розыгрыш приза для наших читателей. Если вам нравятся среднего уровня аппараты в исполнении Samsung, то у нас для вас отличное предложение. Есть шанс выиграть Samsung Galaxy A52.

Приз у нас будет один и победителя, который получит Samsung Galaxy A52 абсолютно бесплатно, определим 3 мая в 12:00 (Киев, МСК). Условия участия в конкурсе несложные и их всего два. Но все же будьте внимательны и неукоснительно следуйте им. Все что от вас требуется, это подписаться на Telegram-каналы @andronews_official и @andro_price. Обязательно не забудьте кликнуть по клавише «участвовать» на любом из двух указанных каналов.

Напомним, что вы можете стать обладателем смартфона, в основе которого лежит чип Snapdragon 720G, есть 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, фронталка на 32 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. К числу достоинств Samsung Galaxy A52 стоит причислить водозащиту IP67, дисплейный сканер отпечатков пальцев и четверную тыльную камеру 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп +5 Мп.