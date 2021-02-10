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Вылетают приложения для Android. Как исправить

23.03.2021 1181 1

Альтернативный способ решить проблему с вылетом приложений на устройствах с Android

 

Вылет приложений — стал обыденным явлением для владельцев Android-смартфонов в последние дни. Причины у крашей, которые еще называют самопроизвольные вылеты, могут быть разные — несовместимость утилит с установленной ОС или с системными механизмами, нехватка оперативки или мощности чипа. Как правило, проблема быстро устраняется простой перезагрузкой, но сам факт появления вылетов не может не раздражать.

 

Нажмите на меню из трех точек, и вы увидите прямоугольник, который вам нужно будет нажать, чтобы удалить все обновления из WebView - приложения Android продолжают сбоить? Это решение помогло многим решить проблему﻿

 

А недавно стал известен еще один способ решить проблему с вылетом приложений. Этот инструмент называется WebView, который можно найти в Google Play, набрав в строке поиска Android System WebView. Затем необходимо кликнуть по клавише «Удалить» и выполнить перезагрузку устройства. Аналогичные действия можно также выполнить в меню приложений, где отыскать это приложение и выполнить сброс. Если и это не помогло, тогда нужно выключить и затем включить браузер Chrome в настройках девайса, чтобы приложения перестали крашиться.

 

Судя по первым отзывам, целому ряду пользователей «Android System WebView» помог решить проблему. Поэтому нет причин отказываться от способа, позволяющего избежать вылета приложений.

 

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Источник: phonearena

Android
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.03.2021

Комментарии

DJ ANDRE 0
вы во время.....как раз сегодня начали приложения вылетать с каких то херов на ми 9т
23.03.2021 11:33

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Вылетают приложения для Android. Как исправить