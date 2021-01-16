Выносливый Blackview A70 в продаже по цене $79,99

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Blackview A70 с емкой батареей и Android 11 доступен по сниженной цене на старте продаж

Прошлый год был особенным из-за потрясений, связанных с коронавирусом, но постепенно мир привык жить в новых непростых реалиях. В этих условиях компании Blackview удалось не затеряться и продолжить выпуск смартфонов. Помимо защищенных, есть в ее портфолио и обычные мобильники, которые пополнились новинкой — Blackview A70.

Всего за $79,99 предлагается выносливый бюджетник с аккумулятором на 5380 мАч. Этот ценник будет актуален до 29 января. Помимо емкой батарейки Blackview A70 достался In-Cell дисплей диагональю 6,517 дюйма с соотношением сторон 20:9, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 32 Гб.

Смартфон укомплектовали восьмиядерным чипом, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм разъемом для наушников и фронтальной камерой на 5-мегапикселей. Основная камера тройная и в качестве главного выступает модуль на 13-мегапикселей. К числу достоинств Blackview A70 стоит отнести операционную систему Android 11.

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