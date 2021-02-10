Выпуск iPhone может пострадать из-за коронавирусной пандемии

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В Китае вводят карантинные ограничения на фоне новой вспышки COVID-19, грозящие остановкой фабрик

На фоне обсуждения войны в Украине, тема коронавируса отошла на второй план. Он каким-то удивительным образом вдруг перестал беспокоить мировую общественность. Но сам COVID-19 никуда не исчез и продолжает оказывать влияние на рыночные процессы. Эпидемия коронавируса с новой силой вспыхнула в Китае и грозит сорвать планы по производству техники Apple.

Так, ковидные ограничения были введены в Шанхае, где располагаются три крупнейших фабрики Pegatron, Quanta и Compal, которые задействованы в сборке устройств для Apple. Работа фабрик приостановлена и единственный выход в этой ситуации — перенаправление заказов на выпуск «яблочной» техники на линии Foxconn.

Но и этот вариант может не сработать. Все дело в том, что недавно был введен локальный карантин в китайском городе Чжэнчжоу. Китайцев отправили на самоизоляцию, запретив им покидать пределы своих жилищ. Именно в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу расположен крупнейший завод Foxconn, занимающийся сборкой iPhone. Велика вероятность, что производство «яблочных» смартфонов будет приостановлено. Ранее Foxconn из-за карантинных ограничений вынужден был оставить конвейеры на собственной фабрике в Шэньчжэне.

Тем временем ряд экспертов заявили, что для Apple важно, чтобы 2-х недельным карантином дело все и ограничилось. Приостановка на больший срок грозит невыполнением плана производства и срывом плана продаж. Худший сценарий — карантин на 2 месяца и невозможность перенаправления заказов на Foxconn. В этом случае не будет выпущено 6-10 млн единиц iPhone.

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Источники: reuters, gizmochina