Вышел бюджетный Realme Narzo 50A Prime

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По сути это копия Realme C35, но с другим чипом

Сегодня у Realme день насыщенный на события. Так, в Китае представили Realme GT Neo 3, в Индонезии стартовали продажи realme GT 2 Pro и представили Realme Narzo 50A Prime. По своим характеристикам Realme Narzo 50A Prime во многом идентичен Realme C35, который уже продают на ряде рынков.

Realme Narzo 50A Prime оснастили 6,6-дюймовым IPS‑экраном разрешением FullHD+ яркостью 600 нит и соотношением сторон 20:9. Имеется фронтальная камера на 8-мегапикселей и тройная основная с датчиками 50 Мп + 2 Мп (монохромный) + 2 Мп (макросенсор).

Руководит работой Realme Narzo 50A Prime операционная система Android с оболочкой Realme UI R Edition. Емкость батареи составила 5000 мАч и имеется быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Предложили сканер отпечатков пальцев на торце, чипсет UNISOC T612, 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Имеется поддержка GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и 3,5 мм разъем для наушников.

Realme Narzo 50A Prime вышел в двух модификациях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене $139 и $153 соответственно. На старте продаж новинку можно приобрести со скидкой $14 и на выбор две расцветки: черная и синяя.

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Источник: gizmochina