Вышел флагманский Motorola Edge 30 Pro

488

Это глобальная версия Motorola Edge X30

Motorola снова в игре. Компания вступила в борьбу во флагманском сегменте и вчера представила Motorola Edge Plus 2022. На европейский рынок он придет как Motorola Edge 30 Pro. По дизайну и внешнему виду новинка стала практически полной копией Motorola Edge X30, который был представлен в Китае в декабре прошлого года и стал первым устройством с Snapdragon 8 Gen 1 на борту.

В глобальной версии лишь немного уменьшили емкость аккумулятора из-за чего на несколько миллиметров изменились габариты корпуса. Во всем же остальном это Motorola Edge X30, который оценили в Европе в 799,99 евро, а в США за него просят $999,99. С таким ценником аппарат уж не кажется таким уж интересным предложением на фоне того, что в Поднебесной прайс на него составляет $627 за версию с 12/256 Гб, а за базовую версию с 8/128 Гб просят $502.

Motorola Edge 30 Pro заключен в корпус весом 196 грамм и габаритами 163х75,9х8,79 мм. Передняя панель отдана под 6,7-дюймовый pOLED-дисплей разрешением FullHD+ и герцовкой 144 Гц. Частота обновления переключается автоматически между 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и 144 Гц. Также есть возможность установить желаемую частоту обновления вручную в настройках. Разрешение фронтальной камеры составило впечатляющие 60 Мп со светосилой f/2.2.

Построен Motorola Edge 30 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1, предлагает 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512 Гб постоянной UFS 3.1. В Европе смартфон доступен только с 12/256 Гб памяти. Поставляется смартфон с Android 12, поверх которого установили фирменный интерфейс My UX.

Основная камера предлагает три датчика изображения, где главный на 50 Мп со светосилой f/1.9. Дополнили его широкоугольным сенсором с аналогичным разрешением и датчиком глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора Motorola Edge 30 Pro составила 4800 мАч и предложили быструю 68-ваттную зарядку. Есть возможность зарядить аппарат по беспроводу на мощности 15 Вт и предложили поддержку реверсивной зарядки на 5 Вт. В комплекте с европейской версией будет идти адаптер питания на 68 Вт, тогда в США смартфон будет комплектоваться 30-ваттной зарядкой.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: phonearena