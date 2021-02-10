Вышел Realme V23: много памяти, емкий аккумулятор и Android 12

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Пока OnePlus готовится дважды перевыпустить Realme GT Neo 3 под именами OnePlus 10R и OnePlus Ace, сама Realme продолжает выпускать смартфоны и на этот раз новинка влилась в ряды серии V. Сегодня в Китае состоялась премьера Realme V23.

Это аппарат, обладающий 6,58-дюймовым IPS-экраном разрешением FullHD+ (2408х1080 точек), фронтальной камерой на 8-мегапикселей и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч. Внутри корпуса Realme V23 толщиной 8 мм и весом 186 грамм скрывается чипсет Dimensoty 810, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. В плане объема памяти производитель явно расщедрился и дал ее с избытком.

В активе смартфона сканер отпечатков пальцев на торце, 3,5 мм разъем для наушников, быстрая зарядка мощностью 33 Вт и двойная тыльная камера, где в пару 48 Мп главному сенсору дали «заглушку» на 2 Мп. Руководит работой Realme V23 операционная система Android 12 с оболочкой Realme UI 3.

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Обращает на себя внимание то, что даже в базовой версии у смартфона флеш-накопитель вместимостью 256 Гб. Выбирать предлагают из модификаций с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $267 и $298 соответственно.

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Источник: mysmartprice