Вышел Samsung Galaxy A12 Nacho: бюджетка с емкой батарейкой

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Samsung выпустила для рынка Европы версию Galaxy A12 с фирменным чипом

Началась неделя, которая будет насыщена на анонсы. Завтра грандиозным ивентом отметится Xiaomi, а на следующий день главным ньюсмейкером дня станет Samsung со своими складными смартфонами. Но уже сейчас у южнокорейского гиганта случилась новинка — Galaxy A12 Nacho, которая выходит на европейский рынок.

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Во многом смартфон перекликается с Galaxy A12, а главное отличие касается чипсета. Samsung Galaxy A12 Nacho оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 60 Гц. Аппаратная платформа — Exynos 850 вместо Helio P35 у Galaxy A12. Смартфон получил 4 Гб оперативной памяти и 32/64Гб постоянной с возможностью ее увеличения при помощи карты microSD до 1 ТБ, а также дактилоскопический датчик на боку.

Обладает Galaxy A12 Nacho фронтальной камерой на 8 Мп и четверной основной: 48 Мп + 5 Мп (ширик) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и заявлена поддержка 15-ваттной зарядки. Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

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Samsung Galaxy A12 Nacho уже доступен в России в модификациях с 32 Гб и 64 Гб постоянной памяти по цене $163 и $190 соответственно.

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Источник: gizmochina