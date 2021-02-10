Вышла Android 13 Developer Preview 2: что нового

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Особых новшеств нет, они появятся с выходом публичной беты

Google продолжает работу над Android 13 и вчера выпустила Developer Preview 2 для устройств Pixel. Это последняя версия, ориентированная на разработчиков. Дальше компания выпустит открытую бета-версию Android 13. Большая часть изменений и новшеств Developer Preview 2 предназначена для разработчиков, но есть ряд интересных моментов, которые могут быть интересны обычным пользователям.

Появилась функция диспетчера задач Foreground Services, позволяющая узнать, какие приложения работают в фоне. При необходимости пользователь может остановить работу ненужных программ, кликнув по клавише «Стоп». Если система обнаружит приложение, работающее в фоновом режиме в течение длительного времени, FSG Task Manager уведомит об этом пользователя и предложит закрыть его. Кроме того, настройки и кнопка выключения находятся внизу центра управления. Эта функция очень похожа на пользовательскую прошивку Resurrection Remix.

В Android 13 Developer Preview 2 появилась возможность настраивать уведомления из приложений. При запуске программы появляется всплывающее окно с разрешением на отправку уведомления. Пользователь может согласиться на отправку сообщений или отказаться от рассылки.

Появилась поддержка Bluetooth LE или Low Energy, чтобы обеспечить плавное переключение и обеспечить качественный звук при минимальном потреблении энергии.

Android 13 предлагает поддержку COLR версии 1, которая представляет собой компактный формат рендеринга шрифтов. Это позволяет быстро и четко отображать текст. Android 13 также поддерживает MIDI 2.0, а это означает, что устройства MIDI 2.0, такие как контроллеры, будут работать еще лучше и плавнее.

Режим «не беспокоить» переименовали в «приоритетный режим», вновь отображаются касания во время записи экрана и вернули функцию «Сначала вибрировать, затем звонить постепенно».

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Источники: tomsguide, xiaomiui