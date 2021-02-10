Вышла бюджетка TCL 305 с Android 11 Go Edition

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Предложили емкую батарейку и шуструю систему для слабого железа

TCL одна из тех компаний, кто выпускает простые смартфоны с урезанной версией Android. Очередная новинка — TCL 305, которая вышла на рынок Европы. В числе ее отличительных черт стоит отметить емкий аккумулятор и операционную систему Android Go Edition.

TCL 305 оценили в 205 евро и за эту сумму пользователь получит смартфон на базе восьмиядерного процессора Helio A22, с IPS‑дисплеем диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+ и каплевидным вырезом под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Предложили сканер отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру 13 Мп + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины), 2 Гб оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель на 64 Гб.

Емкость аккумулятора TCL 305 составит 5000 мАч и предложат зарядку мощностью 10 Вт. Руководит работой устройства операционная система Android 11 Go Edition с пользовательским интерфейсом TCL сверху. В активе смартфона порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, слот для карт microSD, поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.

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Источник: gsmarena