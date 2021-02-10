Вышла новая версия порта Google Camera, совместимая с большим количеством Android-смартфонов

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Google Camera доступна для более чем 120 смартфонов. Но не официально

Разработчики B-S-G выпустили обновленный мод приложения Google Camera. Создатели порта утверждают, что он совместим с более чем 120 моделями мобильных устройств. Обновленная версия мода предлагает распознавание лица, улучшенное качество сжатия файлов, появилась возможность ручной настройки модели шума для устранения артефактов и регулировки ISO в режиме Auto HDR+, а также исправлены различные ошибки.

Новая версия мода Google Camera поддерживает смартфоны таких компаний как Redmi, Xiaomi, Samsung, Realme, Meizu, Nokia, Asus и других производителей. В числе моделей, которые совместимы с портом значатся Xiaomi Mi 9T/9T Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9T, Redmi 9, Poco X3, Poco M3, OnePlus 8, OnePlus Nord, Realme 6 и Realme 6 Pro. Полный список смартфонов, на которые можно установить мод Google Camera вы найдете здесь. А сам порт вы можете скачать тут.

Напомним, что приложение Google Camera настоящее «чудо», которое способно прокачать камеру смартфона, а все благодаря грамотно выстроенному порту и продвинутым алгоритмам. Поэтому не удивительно, что энтузиасты делают все, чтобы модифицировать приложение и его можно было портировать на устройства от сторонних компаний.

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Источник: telegram